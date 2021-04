Saison-Aus für die Adler: Mannheim scheitert im Halbfinale an Grizzlys Wolfsburg

Mannheim. Die Adler Mannheim haben das alles entscheidende Halbfinalspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) verloren. Damit hat die beste Mannschaft der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga den Finaleinzug verpasst.

AdUnit urban-intext1

Die Adler begannen in der SAP Arena schwungvoll ins erste Drittel. Bereits in der 4. Spielminute traf Dennis Reul zur frühen Führung für die Hausherren. Danach drückten die Mannheimer weiter und waren spielbestimmend, auch wenn die Grizzlys mit zunehmender Dauer des Durchgangs besser in die Partie fanden. So glichen die Gäste in der 14. Minute durch Spencer Machacek aus. Mit einem etwas unglücklichen 1:1 ging es in die erste Pause.

Im Gegensatz zum ersten Drittel verlief das Spiel in Durchgang zwei ausgeglichener. Insgesamt blieben die ganz großen Möglichkeiten jedoch aus. Folglich ging es torlos in die Kabinen.

Im Schlussdrittel gingen die Mannheimer zunächst wieder hohes Tempo und setzten sich häufig im Angriffsdrittel fest. Gegen eine stabile Wolfsburger Defensive fanden die Blau-Weiß-Roten aber nur selten eine Lücke. Schließlich schlugen die Wolfsburger entscheidend zu: Dennis Reul traf ins eigene Netz. Der Max Görtz war auf Wolfsburger Seite als letztes am Spielgerät, bekam den Treffer folglich gutgeschrieben und ebnete den Grizzlys mit dem 2:1 in der 57. Minute den Weg ins Finale. Dort treffen die Niedersachsen ab Sonntag auf die Eisbären Berlin, die am Freitagabend durch ein 4:2-Sieg über Ingolstadt das Endspiel erreicht hatten.

AdUnit urban-intext2

Liveticker