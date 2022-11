Ryan MacInnis feiert Comeback bei den Adlern Mannheim

Mannheim. Ryan MacInnis steht den Adlern Mannheim am Freitag (19.30 Uhr) im Spiel beim ERC Ingolstadt wieder zur Verfügung. Der Stürmer, der sich gleich bei seinem ersten Spiel für die Blau-Weiß-Roten beim Sieg in Augsburg eine Beinverletzung zugezogen hatte, ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. "Er kann am Freitag auflaufen", sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara am Mittwoch gegenüber dieser Redaktion. Gute Nachrichten gibt es auch von Joonas Lehtivuori.

Der Verteidiger, der wegen einer Schulterverletzung bislang keine einzige Saisonpartie in der Deutschen Eishockey Liga absolvieren konnte, trainierte im weißen No-Contact-Trikot mit. Eventuell kann der Finne am übernächsten Wochenende seine Rückkehr in den Spielbetrieb feiern. Eine Bewährungschance wird in der ersten Liga-Partie nach der Deutschland-Cup-Pause auch Kevin Bicker erhalten. Der 17-jährige Spieler der Jungadler Mannheim, der erst am Tag zuvor von den Adlern lizenziert worden war, komplettiert den Sturm. Luca Tosto und Simon Thiel sollen dafür in den kommenden zwei Wochen beim Zweitliga-Kooperationspartner Heilbronner Falken eingesetzt werden.