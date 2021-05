Podcast "Adler-Check" blickt auf die Personalplanung der Mannschaft

Adler Mannheim Adler warten mit Dauerkartenverkauf

Die Adler Mannheim gehen – notgedrungen – auf Nummer sicher. Aufgrund der Unwägbarkeiten angesichts der Corona-Pandemie zögert der Club der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem Start des Dauerkartenverkaufs. „Sobald wir von der Regierung grünes Licht bekommen, werden wir über das weitere Verfahren in Sachen Dauerkarte informieren“, wird Adler-Gesellschafter Daniel Hopp in einer Mitteilung zitiert. Wie wichtig die Zuschauer und speziell die Dauerkarten für die DEL-Clubs sind, machen ein paar Zahlen deutlich. 2019 setzten die Adler 7800 Dauerkarten ab – neuer Rekord. In der Saison 2020/21 wurden über 6000 Tickets verkauft. Die Rückabwicklung, da Fans bei den Spielen während der ganzen Saison nicht zugelassen waren, stellte die Adler vor Herausforderungen. Der Umsatz der DEL-Clubs brach in der vergangenen Saison um die Hälfte ein. Um so sehnlicher hoffen alle Beteiligten auf schnelle und verlässliche Informationen und eine Rückkehr der Fans in die Arenen. jako {element} {furtherread}

Mehr erfahren