Podcast "Adler-Check": Analyse des Adler-Siegs gegen München

Mannheim. Noch zwei Spiele, dann ist die Hauptrunde in der Südgruppe der Deutschen Eishockey Liga abgeschlossen. Für den Spitzenreiter, die Adler Mannheim, geht es am Freitag gegen Ingolstadt, ehe am Sonntag Augsburg in die wieder einmal menschenleere SAP Arena kommt. Wie sind die Leistungen der Adler mit Trainer Pavel Gross zu bewerten? „Der 2:0-Sieg gegen München am Montagabend war auf jeden Fall ein Statement“, sind sich die MM-Sportredakteure Jan Kotulla und Christian Rotter im „Adler-Check“, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen einig.

Das Duo an den Mikrofonen analysiert aber nicht nur zurückliegende Partien – in denen es bei den Blau-Weiß-Roten durchaus Licht und Schatten gab –, sondern blickt auf das kommende Wochenende voraus. Und natürlich geht es auch um die Verzahnung mit der Nordgruppe, die von den Eisbären Berlin dominiert wird. Wären andere Modelle möglich gewesen? Sind die Gruppen gleich stark? Im „Adler-Check“ werden auch diese Themen beleuchtet.

Ein weiterer Punkt im Podcast sind Details zur Vertragssituation beim achtfachen Deutschen Meister. So wurde Nationalspieler Nico Krämmer gehalten, Stürmer Sean Collins absolvierte gegen München sein erstes Spiel. Doch welche Verträge laufen aus, wer könnte in der kommenden Saison in die Quadratestadt wechseln? Im „Adler-Check“ gibt es Antworten auf diese und weitere Fragen.

Kostenloses Angebot

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler Mannheim und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen können sich alle Interessierten den „Adler-Check“ kostenlos unter morgenweb.de/adler-podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Amazon Music .