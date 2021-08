Planungssicherheit im Adler-Tor: Endras und Brückmann verlängern Verträge in Mannheim

Mannheim. Die Eishockey-Torhüter Dennis Endras und Felix Brückmann werden weiter den Kasten der Adler Mannheim hüten. Das teilten die Blau-Weiß-Roten am Montag mit. Endras verlängerte seinen Vertrag demnach für ein weiteres Jahr bis 2023. Brückmanns neuer Kontrakt läuft dagegen nun bis 2024. „Wir verfügen über ein überragendes Torhüter-Duo, das hat man in der vergangenen Saison bereits gesehen. Entsprechend gab es genügend Gründe, die Verträge mit Dennis und Felix früh in diesem Jahr zu verlängern“, äußerte sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara zu den Vertragsverlängerungen. Beide Goalies seien „unglaublich ehrgeizig, helfen sich gegenseitig, wollen sich stetig verbessern.“ Mit ihrer Einstellung würden Endras sowie Brückmann das gesamte Team voranbringen. „Auf der wichtigen Position des Torhüters haben wir damit mindestens für ein weiteres Jahr Planungssicherheit“, so Alavaara weiter.

„Nach so langer Zeit in Mannheim sind die Stadt und der Club für mich und meine Familie zu einer zweiten Heimat geworden. Es gab keine andere Option, als das Angebot anzunehmen“, sagte Endras zu seiner Unterschrift unter dem neuen Vertrag. Der 36-Jährige trägt bereits seit 2012 das Trikot der Adler. Am Ende seines neuen Arbeitspapiers hätte er somit seine elfte Saison für die Mannheimer gespielt. In den nächsten zwei Spielzeiten will er nun weiter seinen Teil zum sportlichen Erfolg beitragen.

Auch Brückmann freute sich über seine vorzeitige Vertragsverlängerung. Er habe gemeinsam mit seiner Frau „kurz überlegen“ müssen. Letztendlich sei die Entscheidung jedoch leicht gefallen, so Brückmann weiter. Dabei zeigte er sich dankbar und bestätigte einen gewissen Wohlfühlfaktor im Verein und der Quadratestadt: „Wir wurden im schwierigen Corona-Jahr sehr gut aufgenommen, fühlen uns hier wohl. Ich kenne die Organisation und die Stadt ja schon etwas länger“. Brückmann war vor der vergangenen Spielzeit zu den Adlern zurückgekehrt, bei denen 2008 seine DEL-Karriere begonnen hatte. Zwischen 2014 und 2020 stand der Torwart in Diensten der Wolfsburger Grizzlys.