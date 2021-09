Mannheim. Vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga werden die Personalsorgen bei den Adlern Mannheim immer größer. Im Vormittagstraining am Mittwoch fehlten gleich acht Spieler. Coach Pavel Gross musste nicht nur auf die am Coronavirus erkrankten Moritz Wirth, Joonas Lehtivuori, Markus Eisenschmid und Florian Elias verzichten. Vor dem DEL-Auftakt am Freitag (19.30 Uhr) bei den Straubing Tigers fehlten auch David Wolf (Aufbautraining nach Handgelenksverletzung), Mark Katic, der am Samstag beim 2:1-Sieg gegen Lukko Rauma einen heftigen Check kassierte, und Lean Bergmann (Grund unbekannt). Verteidiger Thomas Larkin hält sich wegen seines Gerichtsverfahrens noch in Schweden auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1