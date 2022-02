Nürnberg: 2:3 – Adler verlieren bei den Ice Tigers

Nürnberg. In letzter Minute haben die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihr erstes Spiel nach der Olympia-Pause aus der Hand gegeben. Bei den Nürnberg Ice Tigers verlor die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Montagabend mit 2:3 (1:1/1:0/0:2).

Bis zur 58. Minute sahen die Adler vor 2236 Zuschauern wie der sichere Sieger aus. Doch drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielte zunächst Dane Fox im Powerplay den 2:2-Ausgleich für die Ice Tigers (58.). 32 Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene legte Gregor MacLeod das 2:3 aus Adler-Sicht nach (60.). MacLeod hatte Nürnberg in der sechsten Minute in Überzahl mit 1:0 in Führung geschossen. Für die Adler traf Florian Elias zum 1:1 (9.), Lean Bergmann gelang die zwischenzeitliche 2:1-Führung (39.).

Das nächste Spiel der Adler ist für Mittwochabend (19:30 Uhr) vorgesehen, es geht zu den Augsburger Panther. Am Freitagabend (19:30 Uhr) empfängt Mannheim die Iserlohn Roosters in der SAP Arena.

