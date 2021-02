Mannheim. Taylor Leier wird heute zum ersten Mal das Trikot der Adler Mannheim tragen. Der Kanadier, den der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der vergangenen Woche verpflichtet hatte, kann im Spiel bei den Schwenninger Wild Wings (19.30 Uhr) zum ersten Mal für seinen neuen Club auflaufen. Voraussetzung dafür war, dass sein Corona-Test am Montag negativ ausfiel. Die Hoffnungen auf einen Einsatz von Denis Reul und Felix Schütz erfüllten sich dagegen nicht. Schütz hatte die vergangenen beiden Partien angeschlagen verpasst, konnte inzwischen aber das Training schon wieder aufnehmen. Reul, der am Montag seinen Vertrag bei den Adlern um zwei Jahre bis 2023 verlängerte, zog sich am Sonntag beim 4:1-Sieg gegen Straubing eine noch nicht genauer bestimmte Blessur zu.

