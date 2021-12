Nächste Niederlage: Adler Mannheim gehen mit 0:4 in Ingolstadt unter

Ingolstadt. Die Adler Mannheim haben ihr Auswärtsspiel gegen den ERC Ingolstadt mit 0:4 (0:0,0:2,0:2) verloren. Zu viele individuelle Fehler und zahlreiche Strafzeiten auf Seiten der Adler waren ausschlaggebend für die deutliche Niederlage.

Nach torlosem ersten Drittel gingen die Ingolstädter durch Chris Bourque in Führung (26.) und bauten diese durch Mathew Bodie sogar noch aus (38.). Die Adler spielten in der Defensive zunächst solide und waren aggressiv in den Zweikämpfen. In der Offensive fehlte den Mannheimern jedoch in der gesamten Spielzeit die Durchschlagskraft.

In den letzten Minuten kassierten die Adler noch zwei Empty-Net-Tore, als Trainer Pavel Gross seinen Torhüter Felix Brückmann aus dem Tor nahm. Frederik Storm (56.) und Mirko Höfflin (60.) schraubten das Ergebnis für Ingolstadt in die Höhe.

Nach jetzt drei Niederlagen in Serie treffen die Adler Mannheim am Freitagabend auf die Kölner Haie. Spielbeginn in Köln ist um 19.30 Uhr.

