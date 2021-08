Moritz Elias nach Kanada

Mannheim. Erst am Montag hatte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara im Zuge der Verlängerung mit den beiden Torhütern Dennis Endras und Felix Brückmann mit einem Schmunzeln erklärt, „zwei Verträge auf einmal, da haben wir jetzt erst mal zwei Wochen Ruhe in Vertragsfragen“. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nur für einen Tag. Denn Stürmer-Talent Moritz Elias sucht sein Glück in Nordamerika. Der 17-Jährige will sich in der kanadischen Juniorenliga WHL bei den Saskatoon Blades beweisen, wie die Adler am Dienstag mitteilten.

„Wir sind immer daran interessiert, unseren Spielern die bestmöglichen Bedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung zu bieten. Im Fall von Moritz ist die Chance auf einen Wechsel in eine der besten Nachwuchsligen der Welt eine ganz große“, erklärte Alavaara. „In seinem Alter diesen Schritt zu gehen, Spielpraxis sammeln zu können und neue Trainingsimpulse zu erfahren, ist von unschätzbarem Wert. Gleichzeitig profitiert auch die Persönlichkeitsentwicklung“, sagte der Schwede.

Dabei hatten die Blau-Weiß-Roten Elias, dessen zwei Jahre älterer Bruder Florian ebenfalls bei den Adlern spielt, erst Anfang August mit einem Drei-Jahresvertrag an sich gebunden. Der Vertrag des 17-Jährigen ruht für die Zeit, in der der Linksschütze in Nordamerika die nächsten Schritte seiner Karriere gehen will. jako