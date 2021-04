Mit Straubing wartet eine harte Nuss

Mannheim. Gerade erst ist die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu Ende gegangen. Doch bereits am Dienstag beginnen die Play-offs. Grund genug, mit dem „Adler-Check“, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, früher auf Sendung zu gehen, um alle Fans der Blau-Weiß-Roten pünktlich zum Auftakt der Viertelfinal-Serie der Mannheimer gegen die Straubing Tigers auf den neuesten Stand zu bringen.

Die „MM“-Sportredakteure Jan Kotulla und Christian Rotter blicken in Folge 10 noch einmal auf die heiße Phase im Kampf um die besten Platzierungen für die Play-offs zurück und analysieren die Stärken und Schwächen der Mannschaft von Trainer Pavel Gross. Auffällig sind die Schwankungen im Powerplay sowie die Probleme gegen defensiv eingestellte Teams wie zuletzt Köln, Düsseldorf oder auch Krefeld. Gerade noch rechtzeitig haben die Adler das Toreschießen wieder entdeckt und sich vom herben 1:4-Tiefschlag gegen Berlin erholt.

Fabelhafte Unterzahlstatistik

Ein Pfund, mit dem die Kurpfälzer wuchern können, ist die fabelhafte Quote in Unterzahl. Mit einem Mann weniger auf dem Eis sind die Mannheimer seit unglaublichen 80 Minuten nicht mehr bezwungen worden. Die beiden Torhüter Dennis Endras und Felix Brückmann haben mit herausragenden Leistungen ihren Beitrag geleistet. Doch wird Gross auch in den Play-offs den Wechsel der beiden Goalies beibehalten oder sich auf einen Schlussmann festlegen? Und erhält Verteidiger Cody Lampl nach dem Ende seiner langen Leidenszeit noch eine Chance, sich in den Play-offs zu beweisen? Auf diese und weitere Fragen gehen Christian Rotter und Jan Kotulla ein. Und das Duo an den Mikrofonen wirft selbstverständlich einen Blick auf die übrigen Play-off-Paarungen: Welche der anderen Mannschaften ist für eine Überraschung gut und kann München oder Berlin ärgern?

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler Mannheim und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen können sich alle Interessierten den „Adler-Check“ kostenlos unter morgenweb.de/adler-podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts). red

