Markus Hännikäinen verstärkt Adler Mannheim

Mannheim. Der Finne Markus Hännikäinen ist von den Adlern Mannheim als neuer Spieler für die restliche Saison verpflichtet worden. Wie Adrian Parejo, der Pressesprecher der Adler Mannheim bestätigt, wird der Finne am Dienstagabend zur Mannschaft stoßen und künftig mit der Rückennummer 73 auflaufen. Der 28-jährige Angreifer war in den vergangenen zwei Spielzeiten für das finnische KHL-Team Jokerit Helsinki auf dem Eis und erzielte dabei zehn Tore und bereitete 14 Treffer vor. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine hatte der finnische Spitzenclub erst kürzlich vermeldet, nicht an den Playoffs der osteuropäischen Eliteliga KHL teilzunehmen. Stattdessen hatte Jokerit Helsinki die Saison vorzeitig beendet. „Ich freue mich sehr, den Rest der Spielzeit Teil der Adler zu sein, die in Europa einen sehr guten Ruf genießen“, sagt Hännikäinen selbst zu seinem Wechsel. „Für mich ist es eine Ehre, und ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft die entscheidenden Saisonphase zu bestreiten.“

