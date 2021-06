Mannheimer Talentschmiede

Mannheim. Was haben Matthias Plachta, David Wolf, Tim Stützle, Moritz Seider und Florian Elias gemeinsam? Sie alle waren Jungadler. Dieses Projekt – 1999 aus der Taufe gehoben – hat bislang über 200 Profis hervorgebracht. Marcus Kuhl, Meisterspieler der Adler, langjähriger Manager der Blau-Weiß-Roten und nun Sportlicher Leiter des Eishockey-Leistungszentrums, blickt als Studiogast in der 14. Folge des „Adler-Checks“ auf die Anfänge des Talentförderprogrammes zurück und analysiert die Erfolgsgeschichte mit 16 Meistertiteln.

Im Gespräch mit „MM“-Sportredakteur Jan Kotulla gesteht der 65-Jährige aber auch Fehler ein. „Nicht immer hat die Verzahnung zwischen Nachwuchs- und DEL-Mannschaft so gut geklappt, wie jetzt unter Trainer Pavel Gross und Manager Jan-Axel Alavaara“, sagt Kuhl.

Akademie verzögert sich

Vorbildlich mit negativem Test kam Marcus Kuhl ins Podcast-Studio. © jako

Er verweist aber auch darauf, dass es nie möglich sein wird, allen Talenten eine Chance im DEL-Team zu geben. Dennoch ist der Mit-Initiator des Jungadler-Projektes stolz darauf, dass die überwältigende Mehrheit der jungen Spieler den Sprung in den Profibereich geschafft habe. „Die anderen sind nicht in ein Loch gefallen, weil bei uns auf die schulische Ausbildung großer Wert gelegt wird“, so Kuhl. Um künftig noch besser aufgestellt zu sein, ist eine Jungadler-Akademie in Planung. Kuhl berichtet, weshalb sich das Projekt verzögert.

