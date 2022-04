Mannheim. Im dritten Play-off-Halbfinalspiel bei den Eisbären haben die Adler ein vorzeitiges Saison-Aus vermieden. Nun wollen die Mannheimer am Dienstag ab 19.30 Uhr zu Hause in der SAP Arena den zweiten Sieg nachlegen und somit die entscheidende fünfte Partie in der Hauptstadt erzwingen.

