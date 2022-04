Mannheim. Die Halbfinalserie winkt: Mit einem Sieg am Donnerstag beim Auswärtsspiel in Straubing können die Adler Mannheim in die Runde der besten Vier einziehen. Das Auftaktbully ist um 19.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker.

