Ingolstadt. Die Adler Mannheim gewinnen am 21. DEL-Spieltag beim ERC Ingolstadt mit 5:2 (1:0, 0:1, 4:1). Das Team von Coach Bill Stewart begann den ersten Abschnitt druckvoll und versuchte direkt den Frühstart. Auch die Panther aus Ingolstadt setzten in Folge immer wieder Spitzen, doch die Adler waren druckvoller unterwegs, hatten die besseren Chancen und nutzten ihre Überzahl im zweiten Powerplay zur Führung durch den Treffer von Thomas Larkin (18.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mittelabschnitt begann direkt mit einer dicken Adler-Chance durch Markus Eisenschmid. In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dessen Verlauf die Gastgeber sich ein leichtes Chancenplus erarbeiteten. Doch erneut war ein Powerplay nötig, damit der Puck wieder in einem Tor landet. Diesmal mussten allerdings die Adler 33 Sekunden vor Drittelende in Unterzahl den Ausgleich hinnehmen.

Furios ging es dann auch im Schlussdrittel weiter. Wieder war es ein Powerplay, als Matt Donovan (43.) die Adler-Führung zurückholte. Als dann auch noch Mark Katic zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte, war die Stimmung bei den mitgereisten Mannheimer Fans auf dem Höhepunkt. Ein kurzer Dämpfer folgte direkt, als Goalie Felix Brückmann beim Treffer von Marko Friedrich (47.) unglücklich agierte.

Doch das war noch nicht alles, was die Adler an Toren nach Ingolstadt mitgebracht hatten. In der letzten Minute machten Ryan MacInnis per Empty Net Goal und wieder Mark Katic den Sack zu.

Zum nächsten Spiel empfangen die Adler Mannheim am Sonntag um 14 Uhr die Eisbären Berlin in der SAP Arena.