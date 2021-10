Liveticker: Auswärtssieg - Adler Mannheim fertigen Düsseldorf ab

Düsseldorf. Vor 5524 Zuschauern in Düsseldorf haben die Adler Mannheim am Freitagabend einen 5:2 (1:1, 3:0,1:1)- Auswärtssieg eingefahren. Damit ist das Team von Pavel Gross nach der 0:2-Niederlage in Iserlohn in der DEL wieder zurück in der Erfolgsspur, nachdem am Mittwoch in der CHL schon einen 5:2-Auswärtssieg in Lausanne gefeiert wurde.

Im ersten Drittel lieferten sich die Rheinländer und die Kurpfälzer ein enges Spiel, doch es sollte bis zur 14. Minute dauern, bis es in Düsseldorf dann auch Tore gab. Als erstes musste dabei der ehemalige Adler-Torwart Mirko Pantkowski hinter sich greifen, als Florian Elias das schöne Zuspiel von Valentino Klos zum 1:0 (14.) für die Adler verwertete. Lange hielt die Freude über diesen Treffer bei den Blau-Weiß-Roten aber nicht an, denn noch in derselben Minute überwand Carter Proft Felix Brückmann zum 1:1 (14.) für die DEG. Weitere Treffer ließen die beiden starken Keeper in den ersten 20 Minuten aber nicht zu.

Diese sollte sich für Pantkowski dann aber im zweiten Drittel merklich ändern. Kurz nach Wiederbeginn traf nämlich zunächst Borna Rendulic zum 2:1 (23.) für die Adler und keine fünf Minuten später erhöhte Andrew Desjardins bei angezeigter Strafe auf 3:1 (28.). Damit war Desjardins Torhunger, der in Düsseldorf auch Denis Reul als Adler-Kapitän vertrat, noch nicht gestillt. Der Mannhimer erhöhte bei erneut angezeigter Strafe auf 4:1 (37.).

Im Schlussbaschnitt erhöhte Matthias Plachta in Überzahl auf 5:1 (48.) für die Adler. Brendan O´Donnell konnte für die Gastgeber mit dem 5:2 (54.) nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Am Sonntag (17 Uhr) haben die Adler Mannheim den ERC Ingolstadt in der SAP Arena zu Gast. and