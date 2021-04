Iserlohn. Die Adler reisen am Donnerstag nach Iserlohn. Erst am vergangenen Montag trafen die Mannheimer auf die Roosters aufeinander - mit dem besseren Ende in der Overtime für die Blau-Weiß-Roten. Verfolgen Sie das Spiel am Seilersee ab 19.30 Uhr im Liveticker.

