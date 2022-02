Liveticker: Adler Mannheim gegen Iserlohn Roosters

Mannheim. 5365 Zuschauern wohnten am Freitagabend dem DEL-Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Iserlohn Roosters bei und sahen eine 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) Heimniederlage gegen das bisherige Schlusslicht.

Im ersten Drittel schenkte Ruslan Ishkakov den Adler-Fans in der SAP Arena schon nach drei Minuten den so lange vermissten Torjubel, als er auf 1:0 (3.) stellte. Nur wenig später jubelten die Adler-Fans erneut, doch dem Treffer von Jordan Szwarz versagten die Unparteiischen wegen hohen Stocks die Anerkennung (5.), wobei es auch nach Ansicht des Videobeweises blieb. Szwarz hatte einen Schuss von Nigel Dawes ins Tor von Roosters Goalie Andreas Jenike abgefälscht. So blieb es nach dem ersten Abschnitt bei der knappen 1:0-Führung für die Adler.

Das zweite Drittel sollte sich deutlich torreicher gestalten, wobei sich die Gäste zum Leidwesen der Adler in den zweiten 20 Minuten treffsicherer zeigten. Nach den Treffern von Eric Cornell (26.) und Taro Jentzsch, der in der 31. Minute in Überzahl traf, gelang Matthias Plachta zwar wenig später ebenfalls in Überzahl der umjubelte 2:2-Ausgleich (33.), doch die Roosters stellten ihre Führung mit dem 3:2 (35.) in Person von Nick Schilkey wieder her.

Im Schlussdrittel konnten die Adler die Gäste aus dem Sauerland zwar oft einschnüren, allein das letzte Tor der Begegnung blieb den Roosters vorbehalten, als Casey Bailey in der Schlussminute zum 2:4 (60.) ins bereits zugunsten eines sechsten Feldspielers verwaiste Adler-Tor traf.

Am Sonntag (19 Uhr) sind die Adler Mannheim bei der Düsseldorfer EG zu Gast.