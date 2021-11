Sport SAP Arena nur noch mit 7000 Fans

Seit Mittwoch greift in Baden-Württemberg die Corona-Warnstufe II. Die Landesregierung sah sich wegen der steigenden Infektionszahlen zur Verschärfung der Corona-Regeln veranlasst. Auswirkungen hat dies auch auf die Heimspiele der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga und der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga, bei denen ab sofort die 2Gplus-Regel gilt. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene die Partien der Clubs besuchen können und dies auch nur mit einem negativen Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt beim Veranstaltungsbeginn) oder einem PCR-Test (maximal 48 Stunden alt). Zudem darf die SAP Arena nur noch zu 50 Prozent ausgelastet werden. Für Sportveranstaltungen bedeutet dies, dass nur noch 7000 Zuschauer zugelassen sind. Zum ersten Mal betrifft das die Adler bei ihrem Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen den EHC Red Bull München. Da die Mannheimer in ihren bisherigen elf DEL-Saisonpartien in der heimischen SAP Arena im Schnitt 7619 Fans begrüßen durften, wirken sich die Zulassungsbeschränkungen zwar aus – allerdings auf einem überschaubaren Niveau. Nach dem 28:28 gegen Leipzig am Dienstag dürfen die Rhein-Neckar Löwen am 4. Dezember (20.30 Uhr) zum nächsten Mal in ihrem „Wohnzimmer“ ran. Sollte es bis dahin keine weitere Änderung bei den Corona-Regeln geben, dürfen auch zu dieser Begegnung maximal 7000 Zuschauer in die Halle, gegen Leipzig kamen aber nur 3269. cr

