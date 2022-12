Eishockey Adler suchen trotz Erfolgen nach der Konstanz

Die Adler Mannheim haben in der Eishockey Liga durch den 3:2-Erfolg in Wolfsburg den dritten Sieg in Folge eingefahren. Richtig zufrieden sind sie mit ihren Leistungen aber nicht, wie Torhüter Felix Brückmann betont

