Nach ihrem erfolgreichen Start in die zweite Saisonphase der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gastieren die Adler Mannheim am Mittwoch in Bremerhaven. Verfolgen Sie die Partie gegen die Fischtown Pinguins ab 18:30 Uhr in unserem Liveticker.

