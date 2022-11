Eishockey Playoff, Halbfinale, EHC Eisbären - Adler Mannheim am Sonntag (29.03.2009) in der O2-World in Berlin. Mehrkampf: Berlins Stürmer Denis Pederson (M) und Mannheims Stürmer Ronny Arendt (r) sowie Mannheims Verteidiger Dan McGillis (l).

© Z5327 Soeren Stache