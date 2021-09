Mannheim. Im Heimspiel gegen die Pinguins Bremerhaven haben die Adlern Mannheim mit einem 1:0 (0:0, 1:0,0:0)-Erfolg vor den 7207 Zuschauern in der SAP Arena in der DEL den vierten Sieg in Folge eingefahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im ersten Abschnitt war das Team von Adler-Headcoach Pavel Gross durchaus das tonangebende, aber ein Treffer sollte den Blau-Weiß-Roten in den ersten 20 Minuten nicht gelingen, auch weil Gästetorwart Brandon Maxwell ein sicherer Rückhalt für die Norddeutschen war. So setzten in der fünften Minute schon ein paar Adler-Fans zum Torjubel, doch Maxwell konnte aus kurzer Distanz den Schuss von Nigel Dawes entschärfen. Auch Adler-Goalie Felix Brückmann hielt seinen Kasten sauber und so blieb der erste Abschnitt torlos.

Das zweite Drittel brachte dann endlich den ersehnten ersten Treffer der Begegnung, als Lean Bergmann die Adler-Fans mit seinem Tor in Überzahl das 1:0 (27.) bejubeln ließ. Mehr als dieses eine Tor sollte aber auch der zweite Abschnitt nicht bringen.

Gleiches galt für den Schlussabschnitt, indem Adler-Torwart Felix Brückmann auch nicht zu überwinden war und die Blau-Weiß-Roten mit einem Shutout zum Sieg führte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für die Adler Mannheim mit dem Auswärtsspiel in Wolfsburg weiter. and