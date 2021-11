Eishockey Keine Berufung: Adler-Verteidiger Thomas Larkin atmet auf

Das Gerichtsverfahren in Schweden gegen Adler-Verteidiger Thomas Larkin ist abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft geht nicht in Berufung. Larkin hatte Daniel Paille in einem Champions-League-Spiel im November 2017 gefoult.

