Mannheim. Die Adler Mannheim haben am zweiten Weihnachtstag den vierten Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nachgelegt. Im Spitzenspiel gegen den EHC München feierte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross einen 5:1 (1:0/2:1/2:0)-Heimerfolg.

Vor leeren Rängen in der SAP Arena erwischte der Tabellenzweite aus Mannheim einen Blitzstart. Markus Eisenschmid traf nach 19 Sekunden zur 1:0-Führung. Der Tabellendritte aus München legte im zweiten Abschnitt ähnlich schnell los, Frederik Tiffels erzielte nach 77 Sekunden den 1:1-Ausgleich (22.). Doch die Adler hatten eine postwendende Antwort parat: Ein abgefälschter Schuss von Denis Reul brachte den Kurpfälzern die 2:1-Führung ein (24.). In der stärksten Drangphase der Gäste erhöhte Tim Wohlgemuth auf 3:1 für Mannheim (36.). Im dritten Durchgang stellte Jordan Szwarz auf 4:1 (46.). In der Schlussminute traf Mark Katic zum 5:1-Endstand ins leere Münchner Tor (60./Empty Net Goal).

Für die Adler geht es am Dienstag (19.30 Uhr) mit einem Gastspiel bei den Wolfsburg Grizzlys weiter.