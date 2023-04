Eishockey Liveticker: Adler empfangen Ingolstadt - in Spiel sechs muss ein Sieg her

Die Adler Mannheim stehen im Play-off-Halbfinale mit dem Rücken zur Wand. Nur ein Heimsieg in Spiel sechs hält die Adler gegen den ERC Ingolstadt in der Serie. Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr in unserem Ticker!