Mannheim. Die Adler Mannheim haben sich am siebten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den nächsten Sieg gesichert. Zwei Tage nach dem 4:2-Erfolg bei Meister Eisbären Berlin feierte die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Sonntag einen souveränen 6:3 (5:0/0:1/1:2)-Heimsieg über die Nürnberg Ice Tigers. Für die Adler, die mit drei Niederlagen in die Saison gestartet sind, war es der vierte Erfolg in Serie.

