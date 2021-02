Mannheim. Herber Rückschlag für Brendan Shinnimin und die Adler Mannheim. Nach Informationen dieser Redaktion zwingt den Stürmer der Blau-Weiß-Roten seine Knieverletzung zu einer Pause von bis zu sechs Wochen. Bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung am Donnerstagabend in Augsburg war ihm Panther-Spieler Danny Kristo unglücklich aufs Knie gefallen. Shinnimin war erst vor dieser Saison vom schwedischen Erstligisten Växjö Lakers nach Mannheim gewechselt. In seinen bislang elf absolvierten DEL-Partien hat der 30-jährige Kandadier sechs Tore und drei Vorlagen abgeliefert.