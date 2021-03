Wolfsburg. Ohne den nach seinem Check gegen den Kopf und Nackenbereich beim Spiel in Bremerhaven nachträglich für drei Spiele gesperrten Verteidiger Thomas Larkin, kamen die Adler Mannheim am Donnerstagabend bei den Grizzlys Wolfsburg zu einem 1:0 (0:0,0:0,1:0)-Auswärtssieg. Mit Björn Krupp markierte dabei der Adler-Verteidiger in der 45. Minute das Siegtor zum 1:0, der für Larkin in die Aufstellung zurückgekehrt war.

Nach der 0:5-Pleite am Vortag in Bremerhaven wollten es die Adler nur einen Tag später in Wolfsburg unbedingt besser machen, doch Tore sollte es nach dem ersten Abschnitt nicht geben. Dabei präsentierte sich Adler-Torwart Felix Brückmann an alter Wirkungsstätte in glänzender Verfassung, der vor seiner Rückkehr nach Mannheim ja lange in Wolfsburg gespielt hatte.

Mit Toren konnte am Donnerstag auch der zweite Spielabschnitt nicht dienen, denn während die Wolfsburger zwei hintereinander folgende Strafen für die Adler aufgrund des starken Mannheimer Unterzahlspiels nicht nutzen konnten, konnte auch die Adler selbst kein Kapital aus einer Überzahlsituation schlagen.

Wirklich torreich sollte der Schlussabschnitt auch nicht werden, doch für den Ex-Wolfsburger Björn Krupp hielt die 45. Minute ein echtes Highlight parat, als er gegen seinen ehemaligen Club das Siegtor erzielte. Ex-Grizzly Felix Brückmann hielt seinen Kasten in Wolfsburg letztlich über 60 Minuten sauber.

Am Montag (29.) haben die Adler in ihrer nächsten DEL-Partie die Iserlohn Roosters um 18.30 Uhr in der SAP Arena zu Gast. and