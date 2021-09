Keine Torchance verpassen

Mannheim. Alle Tore, Großchancen, Zweikämpfe und Powerplays gibt es nicht nur in der heimischen SAP Arena, sondern auch live auf unserer Homepage. Unser Liveticker zu den DEL-Partien der Adler Mannheim erfreute sich in der vergangenen Saison großer Beliebtheit. Ein Grund dafür: die Audio-Analyse unserer Sport-Experten. Sie bewerten unmittelbar nach jedem Spiel die Leistung der Mannheimer. Verpassen Sie also auch in der neuen Saison keine einzige Strafminute in unserem Liveblog und sehen Sie als Erstes die aktuellen Reaktionen aus den sozialen Medien.

Der erste Liveticker startet an diesem Freitag, 10. September, um 19.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel der Blau-Weiß-Roten gegen die Straubing Tigers. Hintergründe, Nachrichten, Fotostrecken und Videos zu den jeweiligen Highlights der DEL-Spiele gibt es im Anschluss an die Begegnungen der Adler in unserem Dossier im Internet. soge