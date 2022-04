Keine Sperre für Eisbären-Stürmer Manuel Wiederer

Berlin/Mannheim. Manuel Wiederer kommt ohne Sperre davon. Der Stürmer der Eisbären Berlin hatte Mannheims Angreifer David Wolf im ersten Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch (4:3 nach Verlängerung für Berlin) gegen Ende des zweiten Drittels mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen. Wolf blieb zunächst benommen auf dem Eis liegen, blutete, konnte nach einer kurzen Behandlung aber weiterspielen. Auf Nachfrage dieser Redaktion äußerte sich die DEL am Donnerstag so zum Vorfall: Es habe sich zwar um einen "missed call" gehandelt - die Schiedsrichter hätten also eine Strafe gegen Wiederer aussprechen müssen -, es sei aber kein Ermittlungsverfahren gegen den Stürmer der Eisbären Berlin eingeleitet worden. Somit kann Wiederer im zweiten Halbfinalduell am Freitag (19.30 Uhr) in der Mannheimer SAP Arena auflaufen, der Einsatz von David Wolf ist dagegen noch unsicher. Ausgerechnet Wiederer hatte die Eisbären zum Sieg in Spiel eins geschossen.

