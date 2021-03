Mannheim. Der eine kehrt zurück, der andere könnte ausfallen - das aber aus einem freudigen Grund: Die Adler Mannheim können in ihrem Heimspiel am Montag (18.30 Uhr) gegen die Grizzlys Wolfsburg wieder auf Verteidiger Joonas Lehtivuori setzen. Dafür steht hinter dem Einsatz von Ben Smith ein Fragezeichen, der Adler-Kapitän ist am Freitag zum ersten Mal Vater geworden. "Wir müssen schauen, wie das funktioniert", war sich Trainer Pavel Gross am Samstag noch unsicher, ob ihm der US-Amerikaner im Duell mit den Niedersachsen zur Verfügung steht. Grünes Licht gab Gross dagegen für Lehtivuori, der mit einer Beinverletzung mehrere Wochen ausgefallen war: "Joonas kehrt zurück."

Wolfsburg bezeichnete der Coach als defensiv orientierten Gegner: "Die Grizzlys wollen unter Trainer Pat Cortina die Fehler des Gegners bestrafen." Nachdem das Mannheimer Trainerteam der Mannschaft nach dem 4:2-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Augsburg drei Tage frei gegeben hatte, richteten die Adler ab Donnerstag den Fokus unter anderem auf ihr bislang durchwachsenes Powerplay. Gross kündigte Veränderungen im Überzahlspiel an.