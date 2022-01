Im Podcast „Adler-Check“ dreht sich alles um die Eishockey-Titelkämpfe in Riga

Mannheim. Der Meister in der Deutschen Eishockey Liga ist gekürt, jetzt wird der Weltmeister gesucht. Die Titelkämpfe in Lettlands Hauptstadt Riga sind das beherrschende Thema der 13. Folge des „Adler-Checks“, des Eishockey-Podcasts des Mannheimer Morgen. Die „MM“-Sportredakteure Christian Rotter und Jan Kotulla analysieren das Abschneiden der DEB-Auswahl mit fünf Adler-Stammspielern und „zwei halben bis dreiviertel Mannheimern“, wie Christian Rotter das bei den Blau-Weiß-Roten ausgebildete Top-Talent Moritz Seider und Neuzugang Korbinian Holzer nennt.

Zudem gibt es Hintergrundinformationen und Einschätzungen zu den Personalplanungen bei den Adlern und erste Details zur neuen Saison der DEL, die am 9. September beginnen soll. Je nachdem, ob DEL2-Meister Bietigheim lizenziert wird, könnten mit dem ersten sportlichen Aufsteiger seit 2006 dann 15 Clubs am Start sein. Natürlich wird im „Crosscheck“ wieder ein Begriff aus dem Bereich der schnellsten Mannschaftssportart der Welt erklärt und die beiden Kollegen fragen sich – mit einem Augenzwinkern – gegenseitig Löcher in den Bauch.

Auf allen gängigen Plattformen

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify), Deezer, Apple Podcast oder Amazon Music.

