Holzer und Rendulic fallen bei den Adler Mannheim aus

Mannheim. Die Adler Mannheim müssen vorerst ohne Korbinian Holzer und Borna Rendulic auskommen. Der 33-jährige Verteidiger fällt bei optimalem Heilungsverlauf vier bis sechs Wochen aus, der kroatische Angreifer kann rund vier Monate nicht am Spielgeschehen teilnehmen.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, zog sich Holzer sich am vergangenen Freitag im Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin eine Hüftverletzung zu und wird zeitnah operiert. Um einen chirurgischen Eingriff kommt auch Rendulic nicht herum. Der 29-jährige Rechtsschütze verletzte sich am Sonntag im Heimspiel gegen die Kölner Haie an der Schulter. Rendulics Operation ist für den heutigen Mittwoch, den 24. November, geplant.

„Dass wir mit Korbinian und Borna gleich auf zwei weitere Stammkräfte verzichten müssen, ist in unserer aktuellen Lage besonders bitter“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Wir wollen aber nicht lamentieren, sondern müssen die Situation jetzt so annehmen und nach vorne schauen. Wir haben in dieser Spielzeit schon so viele Rückschläge verkraften müssen, das werden wir auch diesmal. Ich wünsche den beiden Jungs alles Gute für die bevorstehende Operation und dann eine schnelle Genesung.“