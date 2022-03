Große Autogrammstunde bei den Adlern Mannheim am Samstag

Mannheim. Am kommenden Samstag findet von 14 Uhr bis 15 Uhr eine Autogrammstunde als Dank für die Unterstützung aller Fans der Adler Mannheim in der SAP Arena statt. Dies teilte der Verein mit. Die Fans werden im Eingang A vom gesamten Team empfangen. Im Einbahnstraßenprinzip und unter Berücksichtigung der 3G-Regelung sowie der Maskenpflicht darf jeder Fan einen frei wählbaren Gegenstand mitbringen, der von den Ordnern an die Mannschaft weitergegeben wird. Als kleines Dankeschön hat die Mannschaft zusätzlich das Mannschaftsposter mit einer Grußbotschaft entworfen, das an diesem Tag exklusiv und signiert mitgenommen werden kann.

