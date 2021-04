Mannheim. Für diesen Dienstagabend würden die Adler Mannheim wohl am liebsten eine Zeitreise buchen, um geradezubiegen, was gegen die Straubing Tigers beim 2:3 nach Verlängerung schief gelaufen ist. Doch Sprünge durch Zeit und Raum sind noch nicht möglich, weshalb dem Team von Trainer Pavel Gross nur noch eine Möglichkeit bleibt, damit der Traum von der Meisterschaft in der Deutschen Eishockey

