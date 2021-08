Euphorie in Blau, Weiß und Rot: Die Saisonvorbereitung im „Adler-Check“

Mannheim. Die Saisoneröffnungsparty „Boys are back in town“ ist das sichere Zeichen dafür, dass es wieder losgeht mit Eishockey in Mannheim. Endlich! – werden viele Fans sagen und auch die Kufencracks sind froh, wieder auf dem Eis zu stehen. Vor der SAP Arena waren 1500 Adler-Anhänger bei der Party dabei und bereiteten den Blau-Weiß-Roten mit ihren Neuzugängen einen tollen Empfang. Und wollten natürlich auch wissen, wie die neuen Trikots aussehen.

Alter Bekannter zurück

In der 15. Folge des „Adler-Checks“ kümmern sich „MM“-Sportredakteur Jan Kotulla und sein Gast Philipp Koehl vom Podcast „Eiszeit FM“ um die auf einigen Positionen verstärkte Mannschaft und blicken auf den offiziellen Trainingsstart. Zwar haben noch ein paar Akteure aus unterschiedlichen Gründen gefehlt – dem Team war aber die Lust, auf dem Eis wieder richtig für Furore zu sorgen, deutlich anzusehen. Außerdem werfen die beiden Journalisten einen Blick auf den „Draft“ in der nordamerikanischen Profiliga NHL und freuen sich zudem über die Rückkehr eines alten Bekannten.