Dritte Niederlage in Folge für die Adler Mannheim

Bremerhaven. Die Adler Mannheim haben gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) verloren. Es ist die Dritte Niederlage in Folge nach den beiden sieglosen Spielen gegen die Iserlohn Roosters am Mittwoch (3:6) und zuletzt am Freitag ebenfalls gegen Bremerhaven (0:2).

Bereits nach dem ersten Drittel lagen die Adler trotz einer relativ ausgeglichenen Bilanz bei Schüssen, Bullys und Strafzeiten zwei Tore zurück. Das lag auch daran, dass die Gastgeber geschlossener auftraten und die Adler nicht konsequent genug verteidigten. So konnten die Fischtown Pinguins durch Jan Urbas (11.) und Niklas Andersen (17.) in Führung gehen.

Auch im Mittelabschnitt konnten die Adler nicht liefern. Gastgeber Bremerhaven war deutlich überlegen, erarbeitete sich mehr Torschüsse und den nächsten Treffer durch Stanislav Dietz (22.). Im Pausen-Interview bei Magenta Sport kündigte Adler-Stürmer Markus Eisenschmid an: "Es ist noch nichts verloren. Drei Tore sind schnell geschossen." Im letzten Drittel war es jedoch wieder der Gegner, der traf: Dietz stellte im Bremerhavener Powerplay (52.) den Entstand her.

Am Mittwoch empfangen die Adler die Krefeld Pinguine in der SAP Arena. Los geht es um 19:30 Uhr.

