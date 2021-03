Straubing/Mannheim. Ihren letzten Auftritt bei den Straubing Tigers hatten die Adler Mannheim mit 1:2 verloren. Am Samstag gab es für den Tabellenführer der DEL-Südgruppe im Eisstadion am Pulverturm wieder keinen Sieg, mussten sich die Blau-Weiß-Roten letztlich doch den Straubing Tigers mit 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung erneut geschlagen geben und nahmen statt dem achten Sieg in Folge nur einen Punkt aus Niederbayern mit.

Im ersten Abschnitt profitierte Matthias Plachta davon das Benedikt Schopper hinter dem eigenen Tor ausrutschte, Plachta fackelte nicht lang und bediente David Wolf der zum frühen 1:0 (4.) für die Adler traf.

Das zweite Drittel hielt dann aber ein Missgeschick auf Adler-Seite parat, als sich Mark Katic bei eigener Überzahl einen Fehlpass leistete. Antoine Laganiere profitierte davon, seinen Schuss konnte Adler-Goalie Felix Brückmann noch abwehren, doch den Nachschuss nutzte Chasen Balisy in Unterzahl zum 1:1 (33.) für die Hausherren.

Im dritten Drittel brachte Thomas Larkin die Adler mit 2:1 (47.) in Führung, aber Kael Mouillierat erzielte noch den 2:2-Ausgleich (59.). In der Verlängerung ließ dann Jeremy Williams die Tigers nach 58 Sekunden den Siegtreffer zum 3:2 (61.) bejubeln.

Am Montagabend (20.30 Uhr) empfangen die Adler Mannheim den EHC München zum Spitzenspiel in der Südgruppe der DEL in der SAP Arena. and