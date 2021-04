Mannheim. Nach der 0:5-Niederlage im Hinspiel in Bremerhaven wollten die Adler Mannheim am Montagabend in der SAP Arena gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven eigentlich Revanche nehmen, doch es kam anders. Mit 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) mussten sich die Adler den Pinguins erneut geschlagen geben. Für den Tabellenführer der Südgruppe der DEL war es nach elf Heimsiegen in Folge die erste Heimniederlage in der SAP Arena.

Im ersten Drittel brachte Matthias Plachta die Adler früh mit 1:0 (6.) in Führung. Die Gäste aus Norddeutschland blieben aber gefährlich und in der 17. Minute war es Carson McMillan der Adler-Torhüter Felix Brückmann zum 1:1-Ausgleich überwand.

Nachdem die Adler im ersten Drittel offiziell nur drei Torschüsse hatten, gaben sie im zweiten Abschnitt im Spiel nach vorne mehr Gas und verbuchten in den zweiten 20 Minuten zwölf Torschüsse für sich. Das Tor erzielten aber die Norddeutschen, für die Ross Mauermann zur 2:1-Führung (38.) traf.

Auch im Schlussabschnitt konnten die Blau-Weiß-Roten Gästetorhüter Brandon Maxwell nicht überwinden und so bejubelten die Bremerhavener den knappen 2:1-Erfolg.

Am Donnerstag (18.30 Uhr) treten die Adler auswärts bei den Kölner Haien an. Das Hinspiel gegen die Domstädter hatten die Kurpfälzer am Karsamstag mit 5:1 gewonnen.

Die Partie im Liveticker zum Nachlesen