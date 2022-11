Frankfurt. In der ausverkauften Frankfurter Eissporthalle standen sich am Dienstagabend die Löwen Frankfurt und die Adler Mannheim vor 6990 Zuschauern zum zweiten Derby in dieser DEL-Saison gegenüber. Durch ein 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen gewannen die Blau-Weiß-Roten auch das zweite Derby zwischen Adlern und Löwen, konnten aber aus der Mainmetropole nur zwei Punkte mitnehmen.

Im ersten Drittel ließ David Elsner die Gastgeber als erstes Jubeln, als er mit seinem Schlagschuss Arno Tiefensee im Adler-Tor zum 1:0 (9.) für die Löwen überwand. Tiefensee hatte im Derby den Vorzug vor Felix Brückmann bekommen. Im Gegenzug hatte Luca Tosto die Chance zum Ausgleich (10.), aber es blieb beim 1:0. Als die Frankfurter wohl schon glaubten mit der 1:0-Führung in die erste Drittelpause zu gehen, schlug Matthias Plachta knapp 27 Sekunden vor der Pausensirene zu und markierte den 1:1-Ausgleich für die Adler (20.).

Im zweiten Abschnitt verhinderte Arno Tiefensee zunächst das mögliche Frankfurter 2:1 durch Carter Rowney (21.), aber die zweiten 20 Minuten sollten letztlich den Adlern gehören, für die Nigel Dawes in Überzahl das verdiente 2:1 (27.) erzielte.

Im dritten Drittel traf Matthias Plachta zum 3:1 (44.) für die Adler, aber die Löwen konnten in der Schlussphase durch Chad Nehring (59.) und Jerry D´Amigo noch zum 3:3 ausgleichen. So hatten nach den 60 Minuten beide Teams einen Punkt sicher. Nach der torlosen Verlängerung markierte Nigel Dawes im Penaltyschießen den Siegtreffer zum 4:3 (65.) und sicherte den Adlern den Extrapunkt.

Am 3. Dezember wartet auf die Adler schon ein weiteres ganz besonderes Auswärtsspiel, treffen die Mannheimer Kufencracks doch am Samstag (16.30 Uhr) im Rahmen des 5. DEL Winter Game im Fußballstadion des 1. FC Köln zum Freiluftspiel auf die gastgebenden Kölner Haie.