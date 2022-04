Die Adler bezwingen die Grizzlys mit 4:1

Mannheim. Das letzte Hauptrundenheimspiel der Adler Mannheim gegen die Grizzlys Wolfsburg hat das Team von Adler-Headcoach Bill Stewart am Freitag mit 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) für sich entschieden und damit im zweiten Spiel unter dem neuen Coach auch den zweiten Sieg eingefahren.

Im ersten Drittel erwischten die Gäste aus Niedersachsen vor den 8280 Zuschauern in der SAP Arena zunächst den besseren Start ins Spiel, konnten aber Dennis Endras im Adler-Tor nicht überwinden. In der 12. Minute war es dann Korbinian Holzer, der die Adler-Fans das 1:0 bejubeln ließ und nach diesem Tor waren die Blau-Weiß-Roten deutlich besser im Spiel als zuvor. Die Partie gestaltete sich offen, doch weitere Treffer sollte es in den ersten 20 Minuten nicht mehr geben.

Auch der zweite Abschnitt sollte nicht sehr torreich werden, wobei die Adler hier dem 2:0 zunächst sogar näher schienen, eher Tyler Gaudet zum 1:1 (35.) für die Grizzlys traf.

Das Schlussdrittel sollte dann für die Adler-Fans aber noch dreimal Torjubel beinhalten, als Ruslan Iskhakov und Borna Rendulic mit 13 Sekunden Abstand in der 53. Minute jeweils in Überzahl trafen und Matthias Plachta mit einem Schuss ins leere Tor mit dem 4:1 (58.) den Schlusspunkt setzte.

Am Sonntag (14 Uhr) treten die Adler Mannheim zum Hauptrundenabschluss beim sportlichen Absteiger Krefeld Pinguine an.