Dank eines herausragenden Torhüters Dennis Endras und eines bärenstarken Unterzahlspiels haben die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg in Folge eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewann am Donnerstagabend bei den Iserlohn Roosters mit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). „Es war ein enges Spiel, für meinen

...