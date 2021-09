Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey - Mannheims Kapitän Denis Reul will bei der Führung der Mannschaft mit gutem Beispiel vorangehen / DEL-Auftakt am Freitag in Straubing mit Lean Bergmann Denis Reul - was zeichnet den Kapitän der Adler Mannheim aus?

Denis Reul (l.) schont weder sich noch Gegenspieler. Hier stoppt er im Spiel der Champions Hockey League Sebastian Repo von Lukko Rauma. © Sörli Binder