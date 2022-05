Denis Endras verlässt die Adler Mannheim - Rückkehr nach Augsburg

Mannheim. Denis Endras wird die Adler Mannheim verlassen. Wie der Verein mitteilte, habe der langjährige Schlussmann um eine vorzeitige Auflösung seines bis 2023 gültigen Vertrags gebeten. Endras kehrt in seine Heimat nach Augsburg zurück.

„Natürlich fällt einem ein Abgang nach so langer Zeit alles andere als leicht. Man ist in die Mannschaft integriert, identifiziert sich mit dem Club, dem festen Kern des Teams. Man hat viele unglaubliche Erinnerungen. Auch die Stadt, die Region hat es mir angetan, sonst hätte ich es bei weitem nicht so lange ohne meine bayerischen Gepflogenheiten ausgehalten. Mannheim, die Adler und die Menschen hier werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Dennoch gab es eine einmalige Möglichkeit für mich, die ich mit Blick auf mich, meine Zukunft und meine Familie nicht verstreichen lassen konnte“, erläutert Endras die Beweggründe für seine Vertragsauflösung und seine Rückkehr nach Augsburg.

„Dennis ist in den vergangenen Jahren zu einem festen und unverzichtbaren Teil der Adler geworden, gehörte zu den Leistungsträgern, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und für die Erfolge in dieser Zeit unabdingbar war“, äußert sich Adler Geschäftsführer Matthias Binder über den Schlussmann. Seine Beweggründe seien aber nachvollziehbar, deshalb sei der Verein seiner Bitte nachgekommen.

Endras, der in Sonthofen das Eishockeyspielen erlernte und für Augsburg 2004 sein DEL-Debüt feierte, etablierte sich bis 2011 bei den Panthern im deutschen Oberhaus. In der Spielzeit 2011/12 versuchte sich der Linksfänger ein Jahr im Ausland, schloss sich im Anschluss den Adlern an und wurde gleich zum DEL-Torhüter des Jahres gewählt. Mit Mannheim schaffte Endras zudem sieben Mal den Sprung in die Playoffs, holte 2015 und 2019 den Titel. Mit 393 Einsätzen stand er dabei so oft im Adler-Kasten wie kein anderer. 23.129 Minuten Spielminuten sammelte der 36-Jährige und feierte 244 Siege. Mit Deutschland gewann Endras außerdem 2018 die olympische Silbermedaille.

