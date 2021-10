DEL-Spiel der Adler Mannheim gegen Augsburg verlegt

Mannheim. Das Auswärtsspiel der Adler Mannheim gegen die Augsburger Panther am Mittwoch, 24. November, ist verlegt worden. Die Partie in der Deutschen Eishockey Liga wurde nun auf Mittwoch, 23. Februar 2022 (19.30 Uhr), terminiert, teilte der Verein am Donnerstag mit. Grund für die Spielverlegung ist der Einzug der Blau-Weiß-Roten ins Achtelfinale der Champion Hockey League. Die Adler müssen deswegen nun am 23. oder 24. November im Rückspiel in der Runde der letzten 16 Mannschaften antreten.

Das Achtelfinale wird am Freitag, 12 Uhr, ausgelost. Nachdem die Gruppenphase als Zweiter beendet wurde, droht den Adlern ein hochkarätiger Gegner. Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 16. und 17. November ausgetragen.