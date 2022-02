DEL-Clubs einigen sich auf Verlängerung der regulären Saison

Neuss. Die Clubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich auf eine Verlängerung der Hauptrunde geeinigt. Betroffen sind davon auch Spiele der Adler Mannheim. Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, finden die letzten beiden Spieltage der regulären Saison nun am 1. und 3. April und somit eine Woche später statt als ursprünglich geplant. Die erste Playoff-Runde startet dann am 5. April. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es bisher zu zahlreichen Spielabsagen. Durch die Anpassung könnten möglichst viele Begegnungen nachgeholt werden, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

