Dawes entscheidet CHL-Partie: Adler gewinnen nach Penaltyschießen gegen Lukko Rauma

Mannheim. Die Adler Mannheim haben das Heimspiel in der Champions Hockey League gegen Lukko Rauma mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gewonnen. Sebastian Repo brachte die Gäste aus Finnland vor 3.822 Zuschauern in der SAP Arena in der 11. Minute zunächst mit 1:0 in Führung. Nach einem torlosen zweiten Drittel glichen die Adler im letzten Spielabschnitt aus. Nigel Dawes traf in der 54. Minute zum 1:1, womit sich die Hausherren in die Verlängerung retteten.

Nachdem in der Overtime keine Tore fielen, wurde die Partie im Penaltyschießen entschieden. Wieder war es Dawes, der traf. Da Adler-Goalie Dennis Endras nicht zu überwinden war, sorgte der Sommerneuzugang somit für den knappen 2:1-Sieg.