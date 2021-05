Die Adler fahren in der Hauptrunde wie ein heißes Messer durch Butter. Den emotionalen Höhepunkt in einer schwierigen Saison erleben sie aber in den Play-offs. Spiel drei gegen Straubing wird in Erinnerung bleiben. Von Christian Rotter

Es spricht nichts für die Adler, überhaupt nichts. Nach einer überragenden Hauptrunde scheint das Ende der Saison gekommen. Früh, viel zu früh. Im

